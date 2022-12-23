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На трасі Київ – Харків відкрили рух мостом через річку Трубіж
На трасі М-03 Київ – Харків – Довжанський капітально відбудовано міст через річку Трубіж. Повноцінний рух мостом відкрито й автівки рухаються дорогою державного значення.
Про це повідомила пресслужба Мінінфраструктури.
Зазначається, що ця міжнародна траса сполучає столицю з Полтавщиною і Харківщиною та є однією з ключових доріг країни.
Міст через Трубіж було підірвано на початку повномасштабного вторгнення РФ.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Після звільнення Київської області від російських загарбників дорожники оперативно влаштували поруч з мостом тимчасовий об'їзд, що дало змогу рухатись транспорту, проте тимчасові переправи не здатні витримати навантаження від руху транспорту тривалий період.
І для повноцінного проїзду потрібно було капітально відбудувати споруду. Дорожники розібрали конструкції зруйнованого мосту та розпочали будівництво.
Праву частину мосту відкрили для всіх видів автотранспорту у листопаді. За цей час дорожники завершили роботи й по лівому проїзду: влаштували два шари асфальтобетону, водовідведення з мосту та встановили бар’єрне огородження.
Загалом на Київщині було зруйновано 24 штучні споруди на дорогах державного значення.
По 20 з них забезпечено проїзд шляхом будівництва тимчасових переправ. Два великі мости, у Стоянці на М-06 та міст через Трубіж на М-03 капітально відновлено.
Нагадаємо, 5 грудня запустили рух відремонтованим мостом через річку Ірша, що на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Українка. Досі транспорт рухався тимчасовою переправою поруч.