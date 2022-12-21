Відремонтований міст через Десенку відкрили для проїзду

Масштабний ремонт мосту через річку Десенку закінчено. 21 грудня дорожники відкрили його для проїзду.

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Про це повідомила пресслужба КМДА.

Зазначається, що дорожники замінили залізобетонний вирівнюючий шар і гідроізоляцію, влаштували 2 шари асфальту загальною площею близько 8 тисяч кв. м. Протяжність – 780 м у кожному напрямку. Оновлення виконали у крайніх правих смугах.

Враховуючи, що частину робіт виконували при низьких температурах, використали асфальтобетон зі спеціальними енергозберігаючими та адгезійними добавками, які дозволяють влаштувати покриття за мінусових температур.

Склад полімеро-асфальтобетоннної суміші розроблено науково-технічним супроводом Національного транспортного університету згідно із ГБН В.2.3-218-547:2010 (влаштування асфальтобетонних шарів дорожнього одягу при низьких температурах). На залізобетонний вирівнюючий шар, гідроізоляцію і покриття діє гарантія 5 років.

Як повідомляється, на Північний міст і міст через річку Десенку збільшилось навантаження у зв’язку із обмеженням руху на інших ділянках вулично-дорожньої мережі.

Нагадаємо, 5 грудня запустили рух відремонтованим мостом через річку Ірша, що на міжнародній трасі М-07 Київ – Ковель – Ягодин поблизу села Українка. Досі транспорт рухався тимчасовою переправою поруч.