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У Києві після ремонту відкрили "міст Кличка"
У Києві 17 грудня після ремонту відкрили пішохідно-велосипедний міст ("міст Кличка"), який постраждав внаслідок ракетної атаки РФ 10 жовтня.
Про це повідомив мер столиці Віталій Кличко.
"Замінили всі 18 пошкоджених підлогових склопакетів. А також - 143 перильних скла. 57 з них були повністю зруйновані, 86 - пошкоджені внаслідок ракетної атаки 10 жовтня. Відновили й перила та троси, натягнуті вздовж мосту", - зазначив він.
Окрім того, працівники "Київавтошляхмосту" ще раз обстежили опорні споруди, систему освітлення та відеоспостереження. Прибрали сніг і нанесли протиожеледні матеріали на покриття мосту.Підписуйтеся на наш YouTube канал
Нагадаємо, 10 жовтня РФ вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову,Житомирській та Сумській областях. Одна з ракет прилетіла поблизу "моста Кличка" у Києві, пошкодивши споруду. Біля моста з'явилася велика вирва, але споруда загалом вціліла.