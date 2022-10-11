Міст Кличка вже ремонтують. На виготовлення скла піде до трьох тижнів

У вівторок, 11 жовтня, фахівці демонтували на пішохідно-велосипедному мосту ("міст Кличка") пошкоджені вибухом російської ракети елементи скла. А спеціалісти "Київміськсвітла" обстежили стан підсвітки перил. Освітлення відремонтують.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Наразі скло замовляють, а на його виготовлення необхідно буде до трьох тижнів. І вже невдовзі оновлений міст знову буде радувати киян і гостей столиці, повідомив мер Віталій Кличко.

"Бо він тепер – не тільки один з туристичних символів Києва, а й символ незламності й стійкості України", – додав він.

Нагадаємо, 10 жовтня РФ вдарила ракетами, по Києву, Львову, Дніпру, Харкову, Житомирській та Сумській областях. В Житомирській області також росіяни завдали ракетного удару по енергетичній інфраструктурі.

В містах, зокрема в столиці зафіксували кілька влучань ракет. Одна з них прилетіла поблизу "моста Кличка", пошкодивши споруду. Біля моста з'явилася велика вирва, але споруда загалом вціліла. РФ атакувала Київ та північні області України до того ж іранськими дронами Shahed-136.