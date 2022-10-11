Мост Кличко уже ремонтируют. На изготовление стекла уйдет до трех недель

Во вторник, 11 октября, специалисты демонтировали на пешеходно-велосипедном мосту ("город Кличко") поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла. А специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют.

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Пока стекло заказывают, на его изготовление необходимо будет до трех недель. И уже скоро обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Ибо он теперь – не только один из туристических символов Киева, но и символ несокрушимости и устойчивости Украины", – добавил он.

Напомним, 10 октября РФ ударила ракетами, по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областей. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре.

В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Одна из них прилетела близ "моста Кличко", повредив сооружение. У моста появилась большая воронка, но постройка в целом уцелела. РФ атаковала Киев и северные области Украины к тому же иранскими дронами Shahed-136.