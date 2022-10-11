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Категория
Недвижимость
Дата публикации

Мост Кличко уже ремонтируют. На изготовление стекла уйдет до трех недель

Мост Кличко уже ремонтируют. На изготовление стекла уйдет до трех недель

Во вторник, 11 октября, специалисты демонтировали на пешеходно-велосипедном мосту ("город Кличко") поврежденные взрывом российской ракеты элементы стекла. А специалисты "Киевгорсвета" обследовали состояние подсветки перил. Освещение отремонтируют.

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Пока стекло заказывают, на его изготовление необходимо будет до трех недель. И уже скоро обновленный мост снова будет радовать киевлян и гостей столицы, сообщил мэр Виталий Кличко.

"Ибо он теперь – не только один из туристических символов Киева, но и символ несокрушимости и устойчивости Украины", – добавил он.

Фото 2 — Мост Кличко уже ремонтируют. На изготовление стекла уйдет до трех недель

Напомним, 10 октября РФ ударила ракетами, по Киеву, Львову, Днепру, Харькову,   Житомирской и Сумской областей. В Житомирской области также россияне нанесли ракетный удар по энергетической инфраструктуре.

В городах, в частности, в столице зафиксировали несколько попаданий ракет. Одна из них прилетела близ "моста Кличко", повредив сооружение. У моста появилась большая воронка, но постройка в целом уцелела. РФ атаковала Киев и северные области Украины к тому же иранскими дронами Shahed-136.

Автор:
Максим Беркаль