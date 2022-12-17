В Киеве после ремонта открыли "мост Кличко"

В Киеве 17 декабря после ремонта открыли пешеходно-велосипедный мост ("мост Кличко"), пострадавший в результате ракетной атаки РФ 10 октября.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщил мэр столицы Виталий Кличко.

"Заменили все 18 поврежденных напольных стеклопакетов. А также - 143 перильных стекла. 57 из них были полностью разрушены, 86 - повреждены в результате ракетной атаки 10 октября. Восстановили и перила и тросы, натянутые вдоль моста", - отметил он.

Кроме того, работники "Киевавтодормоста" еще раз обследовали опорные сооружения, систему освещения и видеонаблюдения. Убрали снег и нанесли гололедные материалы на покрытие моста.

Напомним, 10 октября РФ ударила ракетами по Киеву, Львову, Днепру, Харькову, Житомирской и Сумской областях. Одна из ракет прилетела вблизи "моста Кличко" в Киеве, повредив сооружение. У моста появилась большая воронка, но постройка в целом уцелела.