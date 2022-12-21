Отремонтированный мост через Десенку открыли для проезда

Масштабный ремонт моста через реку Десенку окончен. 21 декабря дорожники открыли его для проезда.

Мы продолжаем сражаться с оккупантом на информационном фронте, предоставляя исключительно проверенную информацию и аналитику. Война лишила нас возможности зарабатывать, просим Вашей поддержки. Поддержать delo.ua

Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что дорожники заменили выровняющий железобетонный слой и гидроизоляцию, устроили 2 слоя асфальта общей площадью около 8 тысяч кв. м. Протяженность – 780 м в каждом направлении. Обновление было выполнено в крайних правых полосах.

Учитывая, что часть работ выполняли при низких температурах, использовали асфальтобетон со специальными энергосберегающими и адгезионными добавками, позволяющими устроить покрытие при минусовых температурах.

Состав полимеро-асфальтобетонной смеси разработан научно-техническим сопровождением Национального транспортного университета согласно ГБН В.2.3-218-547:2010 (устройство асфальтобетонных слоев дорожной одежды при низких температурах). На железобетонный выравнивающий слой, гидроизоляцию и покрытие действует гарантия 5 лет.

Как сообщается, на Северный мост и мост через реку Десенку увеличилась нагрузка в связи с ограничением движения на других участках улично-дорожной сети.

Напомним, 5 декабря запустили движение по отремонтированному мосту через реку Ирша, что на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин близ села Украинка. До сих пор транспорт двигался временной переправой рядом.