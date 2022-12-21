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Категория
Транспорт
Дата публикации

Отремонтированный мост через Десенку открыли для проезда

Отремонтированный мост через Десенку открыли для проезда

Масштабный ремонт моста через реку Десенку окончен. 21 декабря дорожники открыли его для проезда.

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Об этом сообщила пресс-служба КГГА.

Отмечается, что дорожники заменили выровняющий железобетонный слой и гидроизоляцию, устроили 2 слоя асфальта общей площадью около 8 тысяч кв. м. Протяженность – 780 м в каждом направлении. Обновление было выполнено в крайних правых полосах.

Фото 2 — Отремонтированный мост через Десенку открыли для проезда

Учитывая, что часть работ выполняли при низких температурах, использовали асфальтобетон со специальными энергосберегающими и адгезионными добавками, позволяющими устроить покрытие при минусовых температурах.

Состав полимеро-асфальтобетонной смеси разработан научно-техническим сопровождением Национального транспортного университета согласно ГБН В.2.3-218-547:2010 (устройство асфальтобетонных слоев дорожной одежды при низких температурах). На железобетонный выравнивающий слой, гидроизоляцию и покрытие действует гарантия 5 лет.

Фото 3 — Отремонтированный мост через Десенку открыли для проезда

Как сообщается, на Северный мост и мост через реку Десенку увеличилась нагрузка в связи с ограничением движения на других участках улично-дорожной сети.

Напомним, 5 декабря запустили движение по отремонтированному мосту через реку Ирша, что на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин близ села Украинка. До сих пор транспорт двигался временной переправой рядом.

Автор:
Светлана Манько