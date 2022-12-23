На трассе Киев – Харьков открыли движение по мосту через реку Трубеж

На трассе М-03 Киев – Харьков – Довжанский капитально отстроен мост через реку Трубеж. Полноценное движение по мосту открыто и автомобили движутся по пути государственного значения.

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Об этом сообщила пресс-служба Мининфраструктуры.

Отмечается, что эта международная трасса соединяет столицу с Полтавщиной и Харьковщиной и одна из ключевых дорог страны.

Мост через Трубеж был взорван в начале полномасштабного вторжения РФ.

После освобождения Киевской области от российских захватчиков дорожники оперативно устроили рядом с мостом временный объезд, что позволило двигаться транспорту, однако временные переправы не способны выдержать нагрузку от движения транспорта в течение длительного периода.

И для полноценного проезда нужно было капитально отстроить постройку. Дорожники разобрали конструкции разрушенного моста и приступили к строительству.

Правую часть моста открыли для всех видов автотранспорта в ноябре. За это время дорожники завершили работы и по левому проезду: устроили два слоя асфальтобетона, водоотвод с моста и установили барьерное ограждение.

Всего в Киевской области было разрушено 24 искусственных сооружения на дорогах государственного значения.

По 20 из них обеспечен проезд по пути строительства временных переправ. Два больших моста в Стоянке на М-06 и мост через Трубеж на М-03 капитально восстановлены.

Напомним, 5 декабря запустили движение по отремонтированному мосту через реку Ирша, что на международной трассе М-07 Киев – Ковель – Ягодин близ села Украинка. До сих пор транспорт двигался временной переправой рядом.