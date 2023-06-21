На відновлення України США виділять понад $1,3 млрд, — Блінкен

Сполучені Штати Америки за підтримки Конгресу нададуть Україні понад $1,3 млрд додаткової допомоги для відновлення.

Про це державний секретар США Ентоні Блінкен заявив 21 червня під час виступу на міжнародній конференції у Лондоні, передає "Інтерфакс Україна".

США інвестують понад $520 млн лише для ремонту енергосистеми, зважаючи на те, як зазначив Блінкен, що більше її половини було зруйновано Росією.

"Роблячи так, роблячи її чистішою, стійкішою та інтегрованішою з Європою, підтримуючи реформи українського енергетичного ринку, борючись з монополізмом і поширюючи приватні інвестиції, це дозволить Україні одного разу стати найбільшим енергетичним експортером", — зауважив державний секретар США.

У такий спосіб Вашингтон прагне доповнити роботу, яку вже виконує "Велика сімка" та координаційна група.

"Ця група включає 18 країн та кілька багатонаціональних інституцій. Разом ми зібрали мільярди доларів, щоб допомогти відремонтувати та відновити Україну. В енергетичний сектор ми направили понад 5 млн енергетичних генераторів, трансформаторів, кабелів та інше енергетичне обладнання", — роз'яснив Блінкен.

Ще $657 млн від США підуть на відновлення інфраструктури та вирішення проблем з логістикою. Гроші направлять, зокрема, на те, щоб допомогти Україні модернізувати перетин українського кордону, залізницю, порти, іншу критичну інфраструктуру, яка пов'язує країну з Європою.

"Ми направимо додаткові 100 млн доларів для цифровізації української митної системи, що підвищить швидкість та відріже корупцію. Ми також виділимо 35 млн. доларів, щоб допомогти українському бізнесу та підприємцям через фінансування страховки, що знизить ризики інвестицій в Україні", — підсумував Блінкен.

Нагадаємо, Світовий банк вважає доцільним надання допомоги на відновлення України ще до завершення війни. Він зазначав, що швидке відновлення має здійснюватися одночасно з підтримкою надання основних послуг. Останнього разу установа оновлювала оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до $411 млрд.

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