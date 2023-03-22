Світовий банк збільшив свою оцінку суми, необхідної для відновлення України

Світовий банк оновив оцінку коштів, які знадобляться Україні для відновлення та реконструкції, до 411 млрд доларів. Про це повідомляє Bloomberg.

У вересні 2022 року Світовий банк зробив прогноз у 349 млрд доларів, виходячи зі збитків, завданих Україні протягом трьох місяців повномасштабної агресії Росії. Тепер установа врахувала фінансову шкоду за рік війни.

Також у Світовому банку зазначили, що повномасштабне вторгнення РФ підштовхнуло 7,1 млн людей до бідності та звернуло назад 15-річний прогрес розвитку.

"Це тверезі цифри, які показують масштаби руйнувань і постійну потребу в міжнародній підтримці", – сказала Анна Б’єрде, віцепрезидентка Світового банку у справах Європи та Центральної Азії.

В установі зауважили, що збитки не зросли настільки, наскільки могли б, зокрема, через те, що війна обмежилася територіями, які вже зазнали значних руйнувань. Крім того, деякі з потреб України були задоволені урядом країни за підтримки партнерів.

Світовий банк у своїй оцінці враховував пряму фізичну шкоду інфраструктурі та будівлям, а також вплив на життя та засоби для існування людей.

Нагадаємо, нещодавно регіональний директор Світового банку у справах країн Східної Європи Аруп Банерджі заявив, що установа вважає доцільним надання допомоги на відновлення України ше до завершення війни. Він зазначав, що швидке відновлення має здійснюватися одночасно з підтримкою надання основних послуг.