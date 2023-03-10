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Японія допоможе у відновленні України: названо суму гранту
Уряд Японії надасть понад 170 млн доларів для відновлення України. Кошти підуть, зокрема, на відбудову критичної інфраструктури, пошкодженої ворожими атаками.
Про це повідомили у Міністерстві розвитку громад, територій та інфраструктури.
Відповідну Грантову угоду підписали віцепрем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков та Джунічі Ямада, виконавчий Старший віце-президент Японського агентства міжнародного співробітництва (JICA), яке координує урядову допомогу Японії іншим країнам.
Згідно з документом, виділені гроші українська сторона повинна використати для невідкладного покращення:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- обладнання для гуманітарного розмінування;
- транспортного обслуговування;
- енергетичного обладнання та управління відходами руйнувань;
- водопостачання та водовідведення;
- медичного обладнання та обладнання для надання освітніх послуг;
- для підтримки аграрного сектору.
"Чергова нічна ракетна атака росіян на мирні міста яскраво показує світу підступність ворога. Однак, ми відчуваємо підтримку країн-партнерів і маємо можливість для швидкого відновлення. Дякую Уряду Японії за допомогу в реалізації невідкладних гуманітарних проєктів. Це дасть можливість забезпечити базові потреби українців, необхідні для повернення додому, та підтримати економіку", - прокоментував Кубраков.
Серед іншого, домовленість передбачає інструменти контролю за прозорістю використання грантових коштів.
Нагадаємо, Японія активно допомагає Україні у відбудові критичної інфраструктури та у відновленні енергетичного сектору. Так, 12 січня уряд країни виділив 95 млн доларів на відновлення понівечених українських об'єктів.
А у листопаді минулого року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму 2,57 млн доларів.