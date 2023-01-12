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Японія виділила $95 млн на відновлення критичної інфраструктури України
Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення критичної інфраструктури України. Кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди, підписаної 12 січня.
Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.
"Дякую партнерам з Японії та ООН за підтримку. Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури. Бачимо розуміння партнерів, що допомога якраз в цьому питанні є нагальною та життєво важливою для України", – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.
Програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах:Підписуйтесь на наш Telegram канал
- посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;
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підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;
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відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;
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підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;
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зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.
Нагадаємо, у листопаді 2022 року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.