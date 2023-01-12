Японія виділила $95 млн на відновлення критичної інфраструктури України

Уряд Японії виділив 95 мільйонів доларів на відновлення критичної інфраструктури України. Кошти будуть направлені Програмі розвитку ООН (ПРООН) в рамках партнерської угоди, підписаної 12 січня.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це повідомляє пресслужба Міністерства розвитку громад, територій та інфраструктури.

"Дякую партнерам з Японії та ООН за підтримку. Розраховуємо, що будемо тільки поглиблювати її, зокрема в питанні відновлення критичної інфраструктури. Бачимо розуміння партнерів, що допомога якраз в цьому питанні є нагальною та життєво важливою для України", – зазначив віце-прем’єр-міністр з відновлення України Олександр Кубраков.

Програма допомоги України зосереджена на п’яти ключових сферах:

посилення спроможності уряду реагувати на кризу та управляти нею;

підтримка державних служб, аби вони могли продовжувати свою роботу;



відновлення критично важливої інфраструктури, щоб люди могли безпечно повернутися додому;



підтримка приватних підприємств, щоб вони продовжували працювати, тим самим підтримуючи громади;



зміцнення громадянського суспільства і соціальних зв’язків.



Нагадаємо, у листопаді 2022 року уряд Японії ухвалив рішення про надання Україні грантової допомоги у вигляді генераторів і ламп на сонячних батареях на загальну суму $2,57 млн.