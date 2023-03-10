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Япония поможет в восстановлении Украины: названа сумма гранта
Правительство Японии выделит более 170 млн долларов для восстановления Украины. Денежные средства пойдут, в частности, на восстановление критической инфраструктуры, поврежденной вражескими атаками.
Об этом сообщили в Министерстве развития общин, территорий и инфраструктуры.
Соответствующее Грантовое соглашение подписали вице-премьер-министр по восстановлению Украины Александр Кубраков и Джуничи Ямада, исполнительный Старший вице-президент Японского агентства международного сотрудничества (JICA), которое координирует правительственную помощь Японии другим странам.
Согласно документу, выделенные деньги украинская сторона должна использовать для немедленного улучшения:Подписывайтесь на наш Telegram канал
- оборудования для гуманитарного разминирования;
- транспортного обслуживания;
- энергетического оборудования и управления отходами разрушений;
- водоснабжения и водоотвода;
- медицинского оборудования и оборудования для предоставления образовательных услуг;
- для поддержки аграрного сектора.
"Очередная ночная ракетная атака россиян на мирные города ярко показывает миру коварство врага. Однако мы чувствуем поддержку стран-партнеров и имеем возможность для быстрого восстановления. Спасибо Правительству Японии за помощь в реализации неотложных гуманитарных проектов. Это позволит обеспечить базовые потребности украинцев, необходимые для возвращения домой, а также поддержать экономику", - прокомментировал Кубраков.
Среди прочего договоренность предусматривает инструменты контроля за прозрачностью использования грантовых средств.
Напомним, Япония активно помогает Украине в восстановлении критической инфраструктуры и энергетического сектора. Так, 12 января правительство страны выделило 95 млн долларов на восстановление поврежденных украинских объектов.
А в ноябре прошлого года правительство Японии приняло решение о предоставлении Украине грантовой помощи в виде генераторов и ламп на солнечных батареях на общую сумму 2,57 млн долларов.