Украина получила помощь для энергетического сектора от 30 стран

За год с начала полномасштабного вторжения Украина получила 5,6 тысяч тонн помощи от энергетического сектора от 30 стран мира. Об этом сообщает пресс-служба Министерства энергетики.

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"Среди оборудования, которое получила Украина - более 1700 генераторов, около тысячи трансформаторов, мобильные газовые котельные, спецтехника, высоковольтное оборудование для ремонта ЛЭП, передвижная кабельная лаборатория и много материалов. Благодаря этой помощи мы смогли возобновить работу большого количества объектов энергетической инфраструктуры, которые россияне обстреливали из ракет, дронов и артиллерии", – цитирует пресс-служба Министра энергетики Германа Галущенко.

В частности, помощь для энергетического сектора направляли из таких стран как Австрия, Великобритания, Польша, Швеция, Германия, Италия, Франция, Латвия, Бельгия, Дания, Испания, Финляндия, Литва, Эстония, Ирландия, Норвегия, Северная Македония, Швейцария, Венгрия, Молдова, Словакия, Хорватия, Словения, Нидерланды, Чехия, а также Азербайджан, Япония, Корея, Канада и Соединенные Штаты Америки.

Напомним, с октября 2022 года российские военные прицельно избивали ракетами по объектам энергетической инфраструктуры Украины. Поэтому оператор системы передачи электроэнергии "Укрэнерго" был вынужден прибегнуть к аварийным и стабилизационным отключениям, а операторам системы распределения были доказаны лимиты. В феврале энергетикам удалось стабилизировать энергосистему, что позволило отказаться от практики стабилизационных отключений .