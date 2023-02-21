Євросоюз "загубив" резерви російського Центробанку, які хотіли використати для відновлення України — ЗМІ

Євросоюзу не вдалося виявити 300 млрд євро активів Центрального банку РФ (ЦБ РФ). Раніше саме ці гроші лідери країн Балтії, а також голова Єврокомісії Урсула фон дер Ляйєн пропонували використати для фінасування відновлення України.

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Про це 21 лютого повідомило латвійське в видання Delfi з посиланням на власні джерела.

З'ясувалося, що 51 член Європарламенту направив листа голові Євроради Шарлю Мішелю та голові Єврокомісії Урсулі фон дер Ляйєн, в якому виклали свої вимоги створити єдиний реєстр заблокованих у ЄС коштів ЦБ РФ. В документі акцентували, що важливо конкретно розуміти, скільки грошей заблокували і де вони знаходяться.

Група європарламентарів зауважує в листі, що після збору необхідної інформації Єврорада та Єврокомісія мають виробити єдиний підхід до використання заморожених російських активів для фінансування відновлення України.

"З джерел у Брюсселі та Києві стало відомо, що обсяг резервів ЦБ РФ, знайдених у країнах ЄС, значно нижчий від суми в 300 млрд євро, яку озвучили невдовзі після початку вторгнення Росії в Україну 24 лютого минулого року. Високопоставлений представник Єврокомісії повідомив, що європейська фінансова влада, незважаючи на свої заяви про блокування 300 млрд євро, так і не виявила цих коштів", — йдеться в статті видання.

Також з'ясувалося, що у лютому 2022 року ЄС почав блокувати операції з російським ЦБ, відтоді встановити місцезнаходження всіх російських резервів не вдалося. Частина російських активів може зберігатися в приватних банках, що ускладнює їх виведення та використання.

Зауважимо, що уряд України вважає, що основним джерелом відбудови держави повинні стати конфісковані активи Росії. Водночас, наприклад, Швейцарія заявила, що не конфісковуватиме приватні російські активи.

Хоча раніше ЗМІ повідомляли, що нібито швейцарський банк Credit Suisse "заморозив третину зареєстрованих російських активів в країні".

Джерело фото: ua.depositphotos.com