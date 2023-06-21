Пентагон переоцінив вартість допомоги Україні на $6,2 млрд: що сталося

Проведений аудит військової допомоги Україні з боку США виявив розбіжність у розмірі 6,2 мільярда доларів між оцінною та фактичною вартістю наданого обладнання. У Пентагоні переоцінили озброєння через бухгалтерську помилку.

Про це заявила на брифінгу заступниця прессекретаря Пентагону Сабріна Сінгх, повідомляє CNN.

За її словами, бухгалтерська помилка включає 2022 і 2023 фінансові роки і сталася через те, що "у значній кількості випадків", коли США передавали зброю, військові чиновники враховували вартість заміни зброї замість вартості фактичної зброї.

Цей процес підвищував вартість кожного нового пакету допомоги – оскільки нова зброя коштує дорожче, ніж стара – і призводив до хибного припущення, що було використано більше коштів.

"У значній кількості випадків послуги використовували витрати на заміну, а не чисту балансову вартість, таким чином переоцінюючи вартість обладнання, вилученого зі складів США та наданого Україні", — сказала Сінгх.

Остаточний розрахунок бухгалтерської помилки значно перевищує попередні оцінки Пентагону в травні, коли він вперше виявив прорахунок у 3 мільярди доларів.

"Ми підтвердили, що для 2023 фінансового року остаточний розрахунок становить 3,6 мільярда доларів, а для 2022 фінансового року — 2,6 мільярда доларів, тобто загальна сума становить 6,2 мільярда доларів", — заявилаСінгх.

Вона додала, що ці помилки оцінки жодним чином не обмежують розмір жодного з пакетів військової допомоги і не впливають на надання підтримки Україні.

Додаткові 6,2 мільярда доларів, ймовірно, зменшать потребу Конгресу у прийнятті додаткового фінансування до вересня 2023 року.

Зауважимо, 13 червня Пентагон оголосив про новий пакет військової допомоги Києву на $325 млн для "задоволення критичних потреб України" в сфері безпеки та оборони.

Попереднього разу США виділили пакет військової допомоги Україні 9 червня. Озброєння на $2,1 млрд надійде в рамках Ініціативи з надання допомоги Україні у сфері безпеки (USAI).