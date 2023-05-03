США выделили новый пакет военной помощи Украине на $300 миллионов: что в нем

Министерство обороны США объявило о выделении из своих запасов дополнительной военной помощи Украине на сумму до 300 миллионов долларов для удовлетворения ее критических потребностей в отражении российской агрессии. Как отмечают в ведомстве, это уже 37-е подобное решение администрации президента Джозефа Байдена с августа 2021 года.

Нынешний пакет включает дополнительные боеприпасы для предоставленных США реактивных систем залпового огня HIMARS, дополнительные 155-миллиметровые гаубицы, артиллерийские снаряды того же калибра, минометные снаряды калибров 120 мм, 81 мм и 60 мм.

Также Украина получит ракеты для противотанковых комплексов с оптическим прицелом TOW, неуправляемые авиационные ракеты Hydra-70 и шведские ручные противотанковые гранатометы Carl Gustaf и AT-4.

Помимо того, в новый пакет помощи вошли стрелковое оружие и боеприпасы к нему, подрывные боеприпасы для преодоления препятствий, грузовики и прицепы для перевозки тяжелой техники, контрольно-диагностическое оборудование для техобслуживания и ремонта автомобилей, запасные части и прочее полевое снаряжение.

Количественные характеристики в рамках этой поставки не приводятся. Отметим, что о предыдущем, 36-м пакете помощи Украине из запасов американского Минобороны, на сумму до 325 миллионов долларов было объявлено 19 апреля, накануне проведения очередного заседания международной контактной группы по обороне Украины на авиабазе "Рамштайн".

Отметим, что выделение США нового пакета военной помощи происходит в свете ожидаемого в ближайшее время контрнаступления Украины на оккупированные Россией территории, детали которого руководство страны скрывает не только публично, но и, как сообщают СМИ, даже от западных союзников.