Союзники предоставили Украине безопасность на сумму $55 миллиардов

Министр обороны США Ллойд Остин заявил, что Украина демонстрирует впечатляющий прогресс на поле боя и западные лидеры будут в дальнейшем помогать ей всем, чем нужно.

Об этом американский министр сказал сегодня в своей вступительной речи во время открытия 11 заседания группы "Рамштайн", передает CNN.

"Прошел почти год назад, как эта группа впервые встретилась именно здесь, в Рамштайне. Более года спустя Украина стоит на месте", — сказал Остин, добавив, что группа предоставила более 55 миллиардов долларов помощи в сфере безопасности.

Остин обратил внимание на военную технику, которую страны предоставили Украине, в частности, боеприпасы и танки Leopard. Группа "Рамштайн" сформирована в июне 2022 года, состоит из более чем 40 стран.

"Эта контактная группа также предоставила системы противовоздушной обороны для защиты украинского неба и инфраструктуры. Это включает системы Patriot из США, Германии и Нидерландов", - отметил Остин.

Система противоракетной обороны Patriot, высокоэффективная для перехвата баллистических и крылатых ракет, широко рассматривается как одна из самых современных и эффективных систем противовоздушной обороны.

Американский министр подчеркнул, что совместные усилия союзников стали существенной поддержкой для защитников Украины на поле боя.

Остин поблагодарил коллег за непоколебимую поддержку, вспомнив о планах Европейского Союза увеличить производство и поставку боеприпасов в Украину.

Во время сегодняшней встречи все союзники по НАТО выразили согласие с тем, что Украина должна быть в альянсе. Президент Украины Владимир Зеленский принял приглашение на участие в саммите НАТО в Вильнюсе, который пройдет в июле.

Фото: ua.depositphotos.com