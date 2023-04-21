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Союзники надали Україні безпекову допомогу на суму $55 мільярдів

рамштайн
Спільні зусилля союзників стали суттєвою підтримкою для захисників України. Фото: Depositphotos

Міністр оборони США Ллойд Остін заявив, що Україна демонструє вражаючий прогрес на полі бою і західні лідери надалі допомагатимуть їй всім, чим потрібно.

Про це американський міністр сказав сьогодні у своїй вступній промові під час відкриття 11-го засідання групи "Рамштайн", передає CNN.

"Минув майже рік тому, як ця група вперше зустрілася саме тут, у Рамштайні. Понад рік потому Україна стоїть на місці", — сказав Остін, додавши, що група надала понад 55 мільярдів доларів допомоги у сфері безпеки.

Остін звернув увагу на військову техніку, яку країни надали Україні, зокрема боєприпаси та танки Leopard. Група "Рамштайн" сформована в червні 2022 року, складається з понад 40 країн. 

"Ця контактна група також надала системи протиповітряної оборони для захисту українського неба та інфраструктури. Це включає системи Patriot зі США, Німеччини та Нідерландів", — зазначив Остін.

Система протиракетної оборони Patriot, яка є високоефективною для перехоплення балістичних і крилатих ракет, широко розглядається як одна з найсучасніших і ефективніших систем протиповітряної оборони.

Американський міністр наголосив, що спільні зусилля союзників стали суттєвою підтримкою для захисників України на полі бою.

Остін подякував колегам за непохитну підтримку, згадавши про плани Європейського Союзу збільшити виробництво та постачання боєприпасів в Україну.

Під час сьогоднішньої зустрічі, усі союзники по НАТО висловили згоду з тим, що Україна має бути в альянсі. Президент України Володимир Зеленський прийняв запрошення на участь у саміті НАТО у Вільнюсі, який відбудеться у липні.

Фото: ua.depositphotos.com

Автор:
Тетяна Гойденко