Франція та Польща не дійшли згоди у питаннях щодо спільної закупівлі боєприпасів для України

Франція та Польща не можуть дійти згоди через суперечку щодо того, хто має отримати спільні контракти ЄС на закупівлю боєприпасів в Україні — лише місцеві фірми чи конкуренти з інших країн.

Незважаючи на те, що лідери ЄС схвалили цю схему і навіть виділили 2 мільярди євро на її фінансування, країни з тих пір зіткнулися з розбіжностями щодо того, як витратити 1 мільярд євро, виділений на спільні контракти, пише POLITICO.

Основний момент суперечки полягає в тому, наскільки потрібно обмежити гроші для виробників ЄС і чи включати до списку компанії в США та Великобританії. Франція висуває вимоги залишити гроші в межах блоку, чим дратує інштх членів ЄС.

Повдомляється, що посол Франції в ЄС звинуватив свого польського колегу у перешкоджанні остаточній угоді. Французький чиновник, підкреслив, що Париж просто прагматичний, і зазначив, що країни ЄС вже погодилися витратити інший 1 мільярд євро на відшкодування за пожертвування боєприпасів Україні.

У Польщі відреагували і заявили, що Франція лише ускладнює поточні переговори.

Компроміс намагається знайти Швеція, яка головує в ЄС. Шведські офіційні особи запропонували компромісний документ, який обмежив майбутні контракти рамками ЄС та Норвегії, але він містив рядок про те, що директива не повинна створювати прецедент.

Проте деякі дипломати вважали, що новий текст надто рухається у французькому напрямку, тоді як інші нарікали, що він відкриває нові питання про те, які компанії чи субпідрядники мають бути залучені.

За словами одного з дипломатів, однією з ключових проблем для чиновників ЄС залишаються постійні побоювання, що оборонна промисловість Європи може не впоратися із завданням доставки 1 мільйона снарядів в Україну за 12 місяців.

Нагадаємо, на початку березня країни ЄС домовилися щодо прискореного постачання та закупки артснарядів, щоб допомогти Україні. План, розроблений главою МЗС ЄС Жозепом Борреллем передбачає, що країни ЄС які відправлять свої боєприпаси до Києва отримають фінансову компенсацію в 1 млрд євро.