В ЄС узгодили план закупівлі боєприпасів для України на 2 млрд євро

Міністри закордонних справ та оборони країн ЄС затвердили угоду щодо спільного постачання боєприпасів для України, а також поповнення власних складів зі снарядами.

"Білий дим: угода між міністрами закордонних справ ЄС щодо плану боєприпасів для України", - написав кореспондент "Радіо Свобода" Рікард Йозвяк.

На зустрічі в Брюсселі політики погодили надання Україні 1 млн снарядів протягом наступних 12 місяців.

Нагадаємо, 8 березня країни ЄС дійшли консенсусу щодо прискореного постачання та закупки артснарядів, щоб допомогти Україні. План, розроблений главою МЗС ЄС Жозепом Борреллем передбачає, що країни ЄС які відправлять свої боєприпаси до Києва отримають фінансову компенсацію в 1 млрд євро.