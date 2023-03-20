В ЕС согласовали план закупки боеприпасов для Украины на 2 млрд евро

Министры иностранных дел и обороны стран ЕС утвердили соглашение по совместной поставке боеприпасов для Украины, а также пополнение собственных складов со снарядами.

"Белый дым: соглашение между министрами иностранных дел ЕС по плану боеприпасов для Украины", – написал корреспондент "Радио Свобода" Рикард Йозвяк.

На встрече в Брюсселе политики согласовали предоставление Украине 1 млн снарядов в течение следующих 12 месяцев.

Напомним, 8 марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине. План, разработанный главой МИД ЕС Жозепом Борреллем предусматривает, что страны ЕС, которые отправят свои боеприпасы в Киев, получат финансовую компенсацию в 1 млрд евро.