У США закінчуються деякі боєприпаси та зброя, яких потребує Україна — CNN

У американських партнерів України закінчуються деякі висококласні системи зброї та боєприпаси, які необхідно передавати Києву. Про це повідомив телеканал CNN з посиланням на трьох американських офіційних осіб, які знайомі з ситуацією.

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Зазначається, що запаси зброї у США не безкінечні, особливо це стає зрозуміло після дев'яти місяців поставок Україні в період активної фази війни.

Найбільше Вашингтон хвилює, чи вистачить 155-мм артилерійських боєприпасів та зенітних ракет Stinger. Занепокоєння також викликають ракети HARMs, ракети класу "земля-земля" GMLRS і переносні протитанкові ракети Javelin, хоча США працюють над збільшенням виробництва цих та інших систем.

"Вперше за два десятиліття США не беруть безпосередньої участі в конфлікті після виходу з Афганістану та переходу до консультативної ролі в Іраку. Так як відпала потреба виробляти зброю та боєприпаси для активної війни, США запланували виготовлення великої кількості озброєння, які необхідні для підтримки тривалого конфлікту високої інтенсивності", — пояснюють джерела телеканалу.

Нагадаємо, США попри прохання Києва наразі не готові передати ЗСУ ударні безпілотники великого радіуса дії MQ-1C Grey Eagle, які можуть бути озброєні керованими ракетами класу "повітря — земля" Hellfire.

Відомо, що Пентагон відхилив запит України, оскільки побоюється ескалації конфлікту з Росією.

У той же час через місяці переговорів між Києвом та Вашингтоном Україна отримала перші системи протиповітряної оборони NASAMS та зенітно-ракетні комплекси Aspide.