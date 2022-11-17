В США заканчиваются некоторые боеприпасы и оружие, в которых нуждается Украина — CNN

У американских партнеров Украины заканчиваются некоторые высококлассные оружейные системы и боеприпасы, которые необходимо передавать Киеву. Об этом сообщил телеканал CNN со ссылкой на трех американских официальных лиц, знакомых с ситуацией.

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Отмечается, что запасы оружия в США не бесконечны, особенно это становится ясно после девяти месяцев поставок Украине в период активной фазы войны.

Больше всего Вашингтон волнует, хватит ли 155-мм артиллерийских боеприпасов и зенитных ракет Stinger. Беспокойство также вызывают ракеты HARMs, ракеты класса "земля-земля" GMLRS и переносные противотанковые ракеты Javelin, хотя США работают над увеличением производства этих и других систем.

"Впервые за два десятилетия США не принимают непосредственного участия в конфликте после выхода из Афганистана и перехода к консультативной роли в Ираке. Так как отпала необходимость производить оружие и боеприпасы для активной войны, США запланировали изготовление большого количества вооружений, необходимых для поддержания длительного конфликта высокого интенсивности", - объясняют источники телеканала.

Напомним, США, несмотря на просьбы Киева, покане готовы передать ВСУ ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух — земля" Hellfire.

Известно, что Пентагон отклонил запрос Украины, потому что опасается эскалации конфликта с Россией.

В то же время, через месяцы переговоров между Киевом и Вашингтоном Украина получила первые системы противовоздушной обороны NASAMS и зенитно-ракетные комплексы Aspide.