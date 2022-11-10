США отказались предоставлять Украине новые дроны Gray Eagle

США, несмотря на просьбы Киева, пока не готовы передать ВСУ ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух — земля" Hellfire.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Пентагон отклонил запрос Украины, поскольку опасается эскалации конфликта с Россией.

"Администрация Байдена не будет предоставлять Украине новейшие дроны, несмотря на просьбы Киева и двухпартийной группы членов Конгресса. Это демонстрирует ограничения на типы вооружения, которые Вашингтон желает предоставить для обороны Украины", - пишет издание.

По данным WSJ, официальные чиновники США приняли решение не предоставлять оружие, которое может нацелиться на позиции внутри России.

Более того, в Пентагоне выражают опасения, что есть риск, что детали дрона россияне могут похитить на поле боя в случае сбития аппарата.

WSJ добавляет, что в компании General Atomics, производящей Grey Eagle, также подтвердили, что проинформированы о решении властей, но отказался комментировать подробности.

Отметим, General Atomics MQ-1C Grey Eagle – это средневысотный (MALE) беспилотный летательный аппарат длительного действия. Разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армии США. Дрон оснащается ракетами AGM-114 Hellfire. Каждый из аппаратов может нести до 8 таких ракет. Максимальная скорость Gray Eagle: 309 км/ч, продолжительность полета: 25 часов.

Напомним, Украина еще в апреле попросила США предоставить дроны Gray Eagle MQ-1C. Это также поддерживали и члены Конгресса от обеих партий, которые просили администрацию Байдена предоставить Украине дроны средней высоты, которые могут летать более 24 часов.

Кроме того, в сентябре американские конгрессмены призвали министра обороны США Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку современных боевых беспилотников Gray Eagle.