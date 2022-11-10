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США отказались предоставлять Украине новые дроны Gray Eagle

США отказались предоставлять Украине новые дроны Gray Eagle

США, несмотря на просьбы Киева, пока не готовы передать ВСУ ударные беспилотники большого радиуса действия MQ-1C Grey Eagle, которые могут быть вооружены управляемыми ракетами класса "воздух — земля" Hellfire.

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Об этом пишет The Wall Street Journal со ссылкой на американских чиновников.

Пентагон отклонил запрос Украины, поскольку опасается эскалации конфликта с Россией.

"Администрация Байдена не будет предоставлять Украине новейшие дроны, несмотря на просьбы Киева и двухпартийной группы членов Конгресса. Это демонстрирует ограничения на типы вооружения, которые Вашингтон желает предоставить для обороны Украины", - пишет издание.

По данным WSJ, официальные чиновники США приняли решение не предоставлять оружие, которое может нацелиться на позиции внутри России.

Более того, в Пентагоне выражают опасения, что есть риск, что детали дрона россияне могут похитить на поле боя в случае сбития аппарата.

WSJ добавляет, что в компании General Atomics, производящей Grey Eagle, также подтвердили, что проинформированы о решении властей, но отказался комментировать подробности.

Отметим, General Atomics MQ-1C Grey Eagle – это средневысотный (MALE) беспилотный летательный аппарат длительного действия. Разработан компанией General Atomics Aeronautical Systems (GA-ASI) для армии США. Дрон оснащается ракетами AGM-114 Hellfire. Каждый из аппаратов может нести до 8 таких ракет. Максимальная скорость Gray Eagle: 309 км/ч, продолжительность полета: 25 часов.

Напомним, Украина еще в апреле попросила США предоставить дроны Gray Eagle MQ-1C. Это также поддерживали и члены Конгресса от обеих партий, которые просили администрацию Байдена предоставить Украине дроны средней высоты, которые могут летать более 24 часов.

Кроме того, в сентябре американские конгрессмены призвали министра обороны США Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку современных боевых беспилотников Gray Eagle.

Автор:
Светлана Манько