Италия намерена поставить Украине системы ПВО - СМИ

Итальянское правительство готовит новый пакет военной помощи для Украины, который будет включать системы противовоздушной обороны. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на неназванного представителя правящей коалиции, получившей власть в результате недавних выборов.

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Тот заявил, что Рим готов предоставить Украине различные системы ПВО, в том числе франко-итальянские SAMP/T средней дальности и итальянские Aspide, а также переносные зенитно-ракетные комплексы Stinger.

В то же время собеседник агентства не дал информации о количестве вооружения, которое Италия может предложить, равно как и о сроках поставки какого-либо из них.

Отметим также, что накануне же новый министр обороны Италии Гвидо Крозетто поговорил по телефону с министром обороны США Ллойдом Остином, пообещав поддерживать Украину в ее борьбе против вторжения России "столько, сколько это необходимо".

Италия одобрила первую поставку оружия Украине еще в конце февраля, при правительстве Марио Драги. Новое же коалиционное правительство правых партий во главе с Джорджей Мелони сейчас готовит уже шестой пакет военной помощи.

Хотя Италия официально не отчитывалась о передаваемой Украине военной помощи, СМИ неделей ранее сообщали, что она еще по решению предыдущего правительства Драги передала порядка 20-30 самоходных гаубиц M109L и две ракетных системы M270 MLRS на гусеничном ходу. Также отмечалось, что Украине скоро будут поставлены шесть 155-миллиметровых САУ PzH2000 немецкого производства.