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Президент Италии распустил парламент после отставки Драги
Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля после заслушивания председателей Палаты депутатов и Сената подписал указ о роспуске обеих палат парламента. Об этом сообщается на сайте главы итальянского государства. Перед принятием решения Маттарелла также встретился с подавшим в отставку премьер-министром Марио Драги и "принял к сведению" его заявление.
"Досрочный роспуск парламента всегда является последним выбором, особенно если, как сейчас, есть много важных обязанностей перед палатами, которые необходимо выполнить в интересах нашей страны. Но сложившаяся политическая ситуация привела к такому решению", - заявил президент.
По его словам, обсуждение, голосование и форма проведения голосования накануне в Сенате ясно показали отсутствие парламентской поддержки правительства и отсутствие перспектив для создания нового большинства, что сделало досрочный роспуск парламента неизбежным.
Президент поблагодарил Драги и министров за их работу в течение 18 месяцев, отметив, что до проведения в течение 70 дней новых выборов и прихода к власти нового правительства текущее все же будет иметь достаточно полномочий для работы.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"Я обязан подчеркнуть, что период, который мы переживаем, не допускает перерывов во вмешательствах, необходимых для противодействия последствиям экономического и социального кризиса, в частности росту инфляции, вызванному прежде всего стоимостью энергии и продуктов питания, что имеет серьезные последствия для семей и бизнеса", - добавил Матарелла.
Также, по его словам, необходимо предпринимать меры для сдерживания последствий войны России против Украины на уровне безопасности Европы и самой Италии. Помимо этого, как отметил президент, властям нельзя игнорировать и обязанность продолжать борьбу с пандемией Covid-19, которая все еще широко распространена.
В этой связи он выразил надежду на то, что "несмотря на напряженную, а порой и острую диалектику предвыборной кампании", все политические силы будут конструктивно настроены в этих аспектах в интересах Италии.
Напомним, что еще 14 июля Драги подал в отставку после того, как ос из партий коалиции, "Движение пяти звезд", отказалась поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.
Однако Маттарелла тогда отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте на этой неделе, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического кризиса.
20 июля Драги получил вотум доверия в верхней палате парламента - Сенате, однако три основных партии коалиции - "Лига", "Вперед, Италия" и "Движение пяти звезд" отказались участвовать в голосовании. В итоге Драги снова подал в отставку, заявив, что не видит своего правительства без поддержки последней политсилы.