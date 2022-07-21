Президент Италии распустил парламент после отставки Драги

Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля после заслушивания председателей Палаты депутатов и Сената подписал указ о роспуске обеих палат парламента. Об этом сообщается на сайте главы итальянского государства. Перед принятием решения Маттарелла также встретился с подавшим в отставку премьер-министром Марио Драги и "принял к сведению" его заявление.

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"Досрочный роспуск парламента всегда является последним выбором, особенно если, как сейчас, есть много важных обязанностей перед палатами, которые необходимо выполнить в интересах нашей страны. Но сложившаяся политическая ситуация привела к такому решению", - заявил президент.

По его словам, обсуждение, голосование и форма проведения голосования накануне в Сенате ясно показали отсутствие парламентской поддержки правительства и отсутствие перспектив для создания нового большинства, что сделало досрочный роспуск парламента неизбежным.

Президент поблагодарил Драги и министров за их работу в течение 18 месяцев, отметив, что до проведения в течение 70 дней новых выборов и прихода к власти нового правительства текущее все же будет иметь достаточно полномочий для работы.

"Я обязан подчеркнуть, что период, который мы переживаем, не допускает перерывов во вмешательствах, необходимых для противодействия последствиям экономического и социального кризиса, в частности росту инфляции, вызванному прежде всего стоимостью энергии и продуктов питания, что имеет серьезные последствия для семей и бизнеса", - добавил Матарелла.

Также, по его словам, необходимо предпринимать меры для сдерживания последствий войны России против Украины на уровне безопасности Европы и самой Италии. Помимо этого, как отметил президент, властям нельзя игнорировать и обязанность продолжать борьбу с пандемией Covid-19, которая все еще широко распространена.

В этой связи он выразил надежду на то, что "несмотря на напряженную, а порой и острую диалектику предвыборной кампании", все политические силы будут конструктивно настроены в этих аспектах в интересах Италии.

Напомним, что еще 14 июля Драги подал в отставку после того, как ос из партий коалиции, "Движение пяти звезд", отказалась поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.

Однако Маттарелла тогда отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте на этой неделе, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического кризиса.

20 июля Драги получил вотум доверия в верхней палате парламента - Сенате, однако три основных партии коалиции - "Лига", "Вперед, Италия" и "Движение пяти звезд" отказались участвовать в голосовании. В итоге Драги снова подал в отставку, заявив, что не видит своего правительства без поддержки последней политсилы.