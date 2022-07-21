Президент Італії розпустив парламент після відставки Драгі

Президент Італії Серджо Маттарелла 21 липня після заслуховування голів Палати депутатів та Сенату підписав указ про розпуск обох палат парламенту. Про це повідомляє сайт глави італійської держави. Перед ухваленням рішення Маттарелла також зустрівся з прем'єр-міністром Маріо Драгі, який подав у відставку, і "прийняв до відома" його заяву.

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"Достроковий розпуск парламенту завжди є останнім вибором, особливо якщо, як зараз, є багато важливих зобов'язань перед палатами, які необхідно виконати в інтересах нашої країни. Але політична ситуація, що склалася, привела до такого рішення", - заявив президент.

За його словами, обговорення, голосування та форма проведення голосування напередодні в Сенаті ясно показали відсутність парламентської підтримки уряду та відсутність перспектив для створення нової більшості, що зробило достроковий розпуск парламенту неминучим.

Президент подякував Драгі та міністрам за їх роботу протягом 18 місяців, зазначивши, що до проведення протягом 70 днів нових виборів і приходу до влади нового уряду поточний все ж таки матиме достатньо повноважень для роботи.

"Я зобов'язаний наголосити, що період, який ми переживаємо, не допускає перерв у втручаннях, необхідних для протидії наслідкам економічної та соціальної кризи, зокрема зростанню інфляції, спричиненому насамперед вартістю енергії та продуктів харчування, що має серйозні наслідки для сімей та бізнесу", - додав Матарелла.

Також, за його словами, необхідно вживати заходів для стримування наслідків війни Росії проти України на рівні безпеки Європи та самої Італії. Крім цього, як зазначив президент, владі не можна ігнорувати і обов'язок продовжувати боротьбу з пандемією Covid-19, яка все ще є широко поширеною.

У зв'язку з цим він висловив сподівання, що "незважаючи на напружену, а часом і гостру діалектику передвиборчої кампанії", всі політичні сили будуть конструктивно налаштовані в цих аспектах на користь Італії.

Нагадаємо, що ще 14 липня Драгі подав у відставку після того, як основна з партій коаліції, "Рух п'яти зірок", відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.

Однак Маттарелла тоді відхилив його заяву про відставку і попросив його виступити в парламенті цього тижня, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам під час міжнародної нестабільності та економічної кризи.

20 липня Драгі отримав вотум довіри у верхній палаті парламенту - Сенаті, проте три основні партії коаліції - "Ліга", "Вперед, Італія" та "Рух п'яти зірок" відмовилися брати участь у голосуванні. У результаті Драгі знову подав у відставку, заявивши, що не бачить свого уряду без підтримки останньої політсили.