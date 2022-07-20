Сенат Італії висловив довіру прем'єр-міністру Драгі, який хотів піти у відставку

Прем’єр-міністр Італії Маріо Драгі в середу, 20 липня, отримав вотум довіри у верхній палаті Сенату, але три основні партії коаліції відмовилися брати участь у голосуванні. Про це повідомляє Reuters.

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За результатами, лише 95 сенаторів проголосували "за", 38 - виступили проти, прицьому багато сенаторів взагалі не голосували.

Прмітно, що Драгі напередодні заявив, що тільки за збереження коаліції він готовий залишитися на посаді прем'єра. Він сам попросив Верховну палату парламенту винести на голосування резолюцію щодо довіри до його уряду, щоб переконатися в єдності влади на фоні політичної кризи в країні.

Нагадаємо, 14 липня Драгі подав у відставку після того, як одна з партій його широкої коаліції, Рух 5 зірок, відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.

Однак, президент Серхіо Маттареллавідхилив його заявупро відставку та попросив його виступити в парламенті цього тижня, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам у час міжнародної нестабільності та економічної напруги.