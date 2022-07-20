Сенат Италии выразил доверие премьер-министру Драги, который хотел уйти в отставку

Премьер-министр Италии Марио Драги в среду, 20 июля, получил вотум доверия в верхней палате Сената, но три основные партии коалиции отказались участвовать в голосовании. Об этом сообщает Reuters.

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По результатам, только 95 сенаторов проголосовали "за", 38 – выступили против, при этом многие сенаторы вообще не голосовали.

Примечательно, что Драги накануне заявил, что только при сохранении коалиции он готов остаться в должности премьера. Он сам попросил Верховную палату парламента вынести на голосование резолюцию по поводу доверия к его правительству, чтобы убедиться в единстве властей на фоне политического кризиса в стране.

Напомним, 14 июля Драги подал в отставку после того, как одна из партий его широкой коалиции, Движение 5 звезд, отказалось поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.

Однако президент Серхио Маттарелла отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте на этой неделе, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического напряжения.