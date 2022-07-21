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Президент Италии принял отставку премьер-министра Драги
Премьер-министр Италии Марио Драги во второй раз подал прошение об отставке. Президент Италии Серхио Маттарелло принял отставку премьера.
Об этом сообщает Reuters.
Премьер-министр Италии Марио Драги посетил президента Серхио Маттареллу в четверг и, как ожидается, уйдет в отставку после того, как три коалиционные партии отказались от поддержки его правительства.
Его отставка откроет путь к досрочным выборам в октябре.Подписывайтесь на наш Telegram канал
"В свете голосования, проведенного Сенатом минувшей ночью... я еду к президенту республики, чтобы сообщить ему о своих намерениях", - сказал Драги в нижней палате парламента.
Политический кризис положил конец стабильности в Италии, в течение которых бывший руководитель центрального банка Драги помог сформировать жесткий ответ Европы на вторжение России в Украину и укрепил позиции страны на финансовых рынках.
Итальянские облигации и акции резко упали в четверг, когда рынки готовились к первому повышению процентной ставки Европейским центральным банком с 2011 года.
Напомним, 14 июля Драги подал в отставку после того, как одна из партий его широкой коалиции, Движение 5 звезд, отказалась поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.
Однако президент Серхио Маттарелла отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте на этой неделе, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического напряжения.
Драги в среду, 20 июля, получил вотум доверия в верхней палате Сената, но три основных партии коалиции отказались участвовать в голосовании.