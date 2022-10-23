Новый премьер-министр Италии заверила Зеленского в поддержке украинского народа

Новая глава итальянского правительства Джорджа Мелони заявила, что ее страна и дальше будет поддерживать и оставаться на стороне Украины.

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Об этом Мэлони сообщила в своем Twitter.

"Спасибо большое, Владимир Зеленский. Италия стоит и всегда будет стоять на стороне храброго украинского народа, который борется за свою свободу и полноправный мир. Вы не остались наедине", — написала Мелони в ответ на поздравление украинского президента по поводу ее победы на выборах.

В Италии выборы в парламент прошли в конце сентября. Больше всего голосов (от 41% до 45%) набрала радикально-правая партия "Братья Италии", лидером которой является 45-летняя Джорджа Мэлони. Соответственно, она стала премьером.

Досрочное голосование состоялось после того, как правительство Марио Драги ушло в отставку. Президент Италии Серджо Маттарелла 21 июля после заслушивания председателей Палаты депутатов и Сената подписал указ о роспуске обеих палат парламента.

Напомним, что еще 14 июля Драги подал в отставку после того, как основная из партий коалиции "Движение пяти звезд" отказалась поддержать правительство во время голосования о недоверии парламенту.

Однако Маттарелла тогда отклонил его заявление об отставке и попросил его выступить в парламенте, надеясь, что он найдет консенсус, чтобы предотвратить досрочные выборы во время международной нестабильности и экономического кризиса.

20 июля Драги получил вотум доверия в верхней палате парламента - Сенате, однако три основных партии коалиции - "Лига", "Вперед, Италия" и "Движение пяти звезд" отказались участвовать в голосовании. В результате Драги снова подал в отставку, заявив, что не видит своего правительства без поддержки последней политсилы.