Новий прем'єр-міністр Італії запевнила Зеленського у підтримці українського народу

Нова очільниця італійського уряду Джорджа Мелоні заявила, що її країна й надалі буде підтримувати і залишатися на боці України.

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Про це Мелоні повідомила в своєму Twitter.

"Дуже вдячна, Володимире Зеленський. Італія стоїть і завжди буде стояти на боці хороброго українського народу, який бореться за свою свободу та повноправний мир. Ви не залишилися на одинці", — написала Мелоні у відповідь на привітання українського президента щодо її перемоги на виборах.

В Італії вибори до парламенту відбулися в кінці версеня. Найбільше голосів (від 41% до 45%) набрала радикально-права партія "Брати Італії", лідером якої є 45-річна Джорджа Мелоні. Відповідно вона стала прем'єром.

Дострокове голосування відбулося після того, як уряду Маріо Драгі пішов у відставку. Президент Італії Серджо Маттарелла 21 липня після заслуховування голів Палати депутатів та Сенату підписав указ про розпуск обох палат парламенту.

Нагадаємо, що ще 14 липня Драгі подав у відставку після того, як основна з партій коаліції, "Рух п'яти зірок", відмовилася підтримати уряд під час голосування про недовіру парламенту.

Однак Маттарелла тоді відхилив його заяву про відставку і попросив його виступити в парламенті, сподіваючись, що він знайде консенсус, щоб запобігти достроковим виборам під час міжнародної нестабільності та економічної кризи.

20 липня Драгі отримав вотум довіри у верхній палаті парламенту - Сенаті, проте три основні партії коаліції - "Ліга", "Вперед, Італія" та "Рух п'яти зірок" відмовилися брати участь у голосуванні. У результаті Драгі знову подав у відставку, заявивши, що не бачить свого уряду без підтримки останньої політсили.