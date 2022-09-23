Конгрес закликає Пентагон прискорити передачу сучасних безпілотників Україні

Американські конгресмени закликали міністра оборони США Ллойда Остіна прискорити розгляд Пентагоном запиту влади України на постачання сучасних бойових безпілотників.

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Про це повідомляє Reuters.

Видання посилається на лист від членів Конгресу до глави Пентагону Ллойда Остіна, в якому йдеться про те, що Україна могла би краще протистояти російським загрозам із передовими безпілотниками, такими як MQ-1C Gray Eagle або MQ-9A Reaper.

Вони можуть розташовуватися далеко від лінії фронту і забезпечувати постійне спостереження, точне відстеження з великою дальністю і визначення цілей, що необхідно для боротьби з російськими ракетами.

Reuters нагадує, що раніше адміністрація президента США Джо Байдена заявляла про наміри передати Україні чотии великі бойові безпілотники, але потім цей процес зупинився через побоювання з приводу потрапляння технічно складного обладнання до рук військових РФ.

Саме тому члени Конгресу закликають Пентагон оперативно визначитися, чи передавати Україні сучасні безпілотники.

У листі, підписаному як республіканцями, так і демократами, йдеться про нещодавні перемоги України та додається, що "використання ефективніших безпілотних авіаційних систем на полі бою дозволить Збройним силам України краще тримати оборону території, за яку вони так завзято воюють".

Зазначимо, українська сторона припинила публічно запитувати у США системи ППО Patriot, винищувачі F-16 і безпілотники Gray Eagle. Але в закритих кабінетах представники Вашингтону та Києва обговорюють це питання.