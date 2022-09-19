Росії не вдалося змусити США перестати допомагати Україні через ціни на енергоносії, - Байден

Президент США Джо Байден заявив, що Росії не вдалося змусити США припинити допомагати Україні тиснучи на Захід цінами на енергоносії. Про це Байден заявив в інтерв'ю американському виданню CBS News.

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"Ми, Сполучені Штати, знаходимося в кращій формі, ніж будь-хто інший, особливо стосовно Росії. Але... він(президент Росії Володимир Путін, - Delo.ua) намагався зробити це(тиснути на США за допомогою цін на енергоносії, -Delo.ua) деякий час. Але в нього не вийшло", - сказав Байден.

Відповідаючи на питання "чи перемагає Україна у війні з Росією" Байден зазначив зазначив, що Україна завдяки значній допомозі союзників, а також рішучості та хоробрості своїх збройних сил не програє війну, а здобуває успіхи в певних областях.

"Перемога у війні в Україні означає повне витіснення Росії з України та визнання суверенітету. Вони перемагають Росію. Росія виявилася не такою компетентною та здібною як багато хто думав. Але виграти війну? Руйнування котрі це наносить, та ... та громадяни, невинні люди гинуть. Дуже важко вважати це перемогою", - сказав президент США.

Нагадаємо, раніше в Пентагоні заявили, що ЗС РФ нездатні досягти цілей, які перед ними поставило командування на початку повномасштабного вторгнення в Україну.

Нагадаємо також, що раніше президент США Джозеф Байден попередив Путіна про наслідки у разі застосування ядерної або хімічної зброї. Американський лідер зазначив, що йому краще навіть не думати про ядерну зброю.