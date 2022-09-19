России не удалось заставить США перестать помогать Украине из-за цен на энергоносители, - Байден

Президент США Джо Байден заявил, что России не удалось заставить США прекратить помогать Украине давя на Запад ценами на энергоносители. Об этом Байден заявил в интервью американскому изданию CBS News.

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"Мы, Соединенные Штаты, находимся в лучшей форме, чем кто-либо другой, особенно по отношению к России. Но... он (президент России Владимир Путин, - Delo.ua) пытался сделать это (давить на США с помощью цен на энергоносители, -Delo.ua) некоторое время. Но у него не получилось", - сказал Байден.

Отвечая на вопрос "побеждает ли Украина в войне с Россией", Байден отметил, что Украина благодаря значительной помощи союзников, а также решимости и храбрости своих вооруженных сил не проигрывает войну, а преуспевает в определенных областях.

"Победа в войне в Украине означает полное вытеснение России из Украины и признание суверенитета. Они побеждают Россию. Россия оказалась не такой компетентной и способной как многие думали. Но выиграть войну? Разрушения, которые это наносит, и ... и граждане, невинные люди гибнут. Очень тяжело считать это победой", - сказал президент США.

Напомним, ранее в Пентагоне заявили, что ВС РФ неспособны достичь целей, которые перед ними поставило командование в начале полномасштабного вторжения в Украину.

Напомним, что ранее президент США Джозеф Байден предупредил Путина о последствиях в случае применения ядерного или химического оружия. Американский лидер отметил, что ему лучше даже не думать о ядерном оружии.