Росія змінила свої цілі у війні через серію невдач на полі бою, — Пентагон

ЗС РФ нездатні досягти цілей, які перед ними поставило командування на початку повномасштабного вторгнення в Україну. Обмежені ресурси окупантів та ефективний контрнаступ українських захисників довели це, вважає директор Розвідувального управління Міністерства оборони США Скотт Бер’єр, передає AP News.

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"Зараз ми підходимо до моменту, коли, я думаю, РФ доведеться переглянути цілі цієї війни. Тому що зараз цілком зрозуміло, що армія РФ не зможе зробити те, що очікував лідер Росії Володимир Путін в лютому", — сказав Бер’єр.

Розпочинаючи повномасштабну війну проти України, як раніше повідомляла американська розвідка, Росія планувала окупувати всю або більшу частину території України та встановити свою маріонеткову владу. Однак спочатку дієва оборона ЗСУ, звільнення північних регіоні, а зараз вже контрнаступ на деяких напрямках зруйнували ці плани ворога.

Однак Бер’єр не називає, яких тепер цілей намагатиметься досягти Росія і які шанси має.

При цьому в США вважають, що не можна недооцінювати той факт, що РФ має ядерну зброю.

Відповідаючи на запитання про занепокоєння щодо того, що Путін може використати зброю масового знищення, заступник директора ЦРУ Девід Коен сказав: "Я не думаю, що ми повинні недооцінювати дотримання Путіним свого початкового плану про контроль України. Я не думаю, що ми бачили будь-які підстави вважати, що він відмовився від цього".

Напередодні президент США Джозеф Байден попередив Путіна про наслідки у разі застосування ядерної або хімічної зброї. Американський лідер зазначив, що йому краще навіть не думати про ядерну зброю.