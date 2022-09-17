Россия изменила свои цели в войне из-за серии неудач на поле боя, — Пентагон

ВС РФ неспособны достичь целей, которые перед ними поставило командование в начале полномасштабного вторжения в Украину. Ограниченные ресурсы оккупантов и эффективное контрнаступление украинских защитников доказали это, считает директор Разведывательного управления Министерства обороны США Скотт Берьер, передает AP News.

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"Сейчас мы подходим к моменту, когда, я думаю, РФ придется пересмотреть цели этой войны. Потому что сейчас вполне понятно, что армия РФ не сможет сделать то, что ожидал лидер России Владимир Путин в феврале", - сказал Берьер.

Начиная полномасштабную войну против Украины, как ранее сообщала американская разведка, Россия планировала оккупировать всю или большую часть территории Украины и установить свою марионеточную власть. Однако сначала действенная оборона ВСУ, освобождение северных регионов, а теперь уже контрнаступление на некоторых направлениях разрушили эти планы врага.

Берьер не называет, какие теперь цели будет пытаться достичь Россия и какие шансы имеет.

При этом в США считают, что нельзя недооценивать тот факт, что у РФ есть ядерное оружие.

Отвечая на вопрос о беспокойстве относительно того, что Путин может использовать оружие массового уничтожения, заместитель директора ЦРУ Дэвид Коэн сказал: "Я не думаю, что мы должны недооценивать соблюдение Путиным своего первоначального плана, который должен был контролировать Украину. Я не думаю, что мы видели какие-либо основания полагать, что он отказался от этого".

Президент США Джозеф Байден предупредил Путина о последствиях в случае применения ядерного или химического оружия. Американский лидер отметил, что ему лучше даже не думать о ядерном оружии.