Россия впервые признала свое поражение на поле боя, пропагандисты пытаются "отбелить" Путина, - ISW

Россия впервые с начала полномасштабной войны признала свое поражение на поле боя - это отличается от предыдущих сообщений о "жесте доброй воли" и смене приоритетов. Кремль пытается снять с Путина любую ответственность за поражение и утрату почти всей оккупированной Харьковской области.

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Об этом сообщили аналитики американского Института изучения войны (ISW).

"Москва впервые открыто признала поражение с начала вторжения в Украину в феврале 2022 года. Официальные лица Кремля и пропагандисты активно обсуждают причины поражения РФ в Харьковской области", – отмечают в ISW.

Аналитики подчеркивают, что в Кремле впервые признали поражение в начавшейся 24 февраля войне и напоминают, что россияне подавали отступление от Киева как решение поставить приоритетом "освобождение" Донбасса, а выход с острова Змеиный - как "жест доброй воли".

В ISW считают, что признание Кремлем поражения является частью попыток смягчить и направить критику на Минобороны РФ и военное командование, а не лидера страны-агрессора Владимира Путина.

Именно поэтому пропагандистские СМИ пытаются хоть как-то снять с Путина любую ответственность за поражение и критикуют оборонное ведомство за недостаточную осведомленность об обстановке на Харьковщине.

"Признание поражения под Харьковом показывает, что Путин готов и способен признать даже поражение России, по крайней мере, при некоторых обстоятельствах, и сосредоточиться на том, чтобы снять с себя вину", - объясняют аналитики ISW.

Там также отмечают, что российские власти пока не прибегают к общей мобилизации, однако делают все, чтобы ее активизировать. В частности, в Госдуме даже готовят специальный законопроект об упрощении доставки повесток военнообязанным, что позволит военкоматам отправлять повестки по почте, а не предъявлять лично, и обяжет мужчин появляться в призывной пункт, даже если повестку не получили.

Однако, по мнению аналитиков, ничто в этом законопроекте не говорит о том, что Путин готовится отдать приказ о всеобщей мобилизации.

Напомним, на Харьковщине в ходе контрнаступления ВСУ освобождено более 300 населенных пунктов.

Также ВСУ практически полностью разбили подразделение армии РФ, предназначенное для обороны Москвы.