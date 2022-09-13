Оккупанты, убегая с награбленным из Харьковской области в Луганскую, угнали 300 авто - Генштаб ВСУ

В Генеральном штабе Вооруженных сил Украины заявляют о массовом появлении в оккупированной Луганской области российских военных на гражданских автомобилях с номерами Харьковской области.

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"Российские оккупационные войска продолжают мародерство. Так, на участке трассы Старобельск - Луганск в направлении Луганска отмечено около 300 гражданских автомобилей, преимущественно с государственными номерными знаками Харьковской области. Большинство транспортных средств - с прицепами, загруженными награбленным имуществом, за рулем - российские военные", – говорится в сообщении.

Похожая тенденция, по информации Генштаба, наблюдается в населенных пунктах на оккупированных территориях юга Украины. В частности, указано, что в Пологах Запорожской области российские оккупанты выламывают ворота частных гаражей, забирают у местных жителей частные автомобили, а в Новой Каховке Херсонской области захватчики массово начали вывозить мебель и бытовую технику из временно оставленных домов.

В свою очередь, в Главном управлении полиции Херсонской области сообщают, что россияне перед освобождением поселка Высокополье разграбили дома местных жителей, в частности ради транспортных средств.

"Полицейские фиксируют там многочисленные факты мародерства российскими военными, которые обворовывали дома и забирали автомобили, мототранспорт и велосипеды местных жителей. В поселке почти не осталось уцелевших домов, все или уничтожено обстрелами, или разграблено военными страны-агрессора", - описывают правоохранители.

Отметим также, что ранее во вторник в Генштабе сообщили, что оккупанты из-за успешных действий ВСУ проводят срочную эвакуацию своих семей из Крыма и с юга Украины в Россию.

"Несмотря на заверения населения в безопасности пребывания на полуострове, представители оккупационной администрации Крыма, сотрудники ФСБ и командиры некоторых воинских частей, в тайне от подчиненных, пытаются продать свое жилье и срочно вывезти родственников с полуострова", - говорилось в сообщении.

Также в Генштабе говорят, что оккупанты запретили заключение соглашений по купле-продаже жилья, установили ограничения на передвижение по Крымскому мосту и всячески пытаются закрыть доступ к информации о контрнаступательных действиях украинских военных.