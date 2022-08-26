Путин пытается избежать объявления всеобщей мобилизации, - ISW

Указ лидера страны-агрессора России Владимира Путина об увеличении армии до 2 миллионов указывает на то, что глава Кремля пытается избежать объявления всеобщей мобилизации.

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Об этом сообщается в отчете американского Института изучения войны (ISW).

"Объявления относительно скромной (однако, вероятно, недостижимой) цели увеличения конечной силы убедительно свидетельствуют о том, что Путин решительно настроен избежать полной мобилизации", - отмечают аналитики.

ISW подчеркивает, что Кремль вряд ли сможет добиться конечной численности более 1 150 000 солдат, как это предусмотрено указом. Аналитики отмечают, что армия РФ не достигала поставленных целей по конечной численности. А в 2022 году до полномасштабного вторжения в Украину в российской армии насчитывалось лишь около 850 тысяч военнослужащих - значительно меньше номинальной конечной численности более миллиона человек.

"Страна-агрессор РФ может использовать осенний призыв в октябре 2022-го, в том числе и на временно оккупированных территориях Украины, чтобы привлечь около 130 тысяч человек взамен потерь", - отмечают в ISW.

Там подчеркивают, что увеличение боевой способности России вряд ли будет очень большим.

Отметим, что дидер страны-агрессора РФ Владимир Путин 25 августа увеличил численность российской армии на 137 тысяч человек, до 2,03 млн человек. Ранее эта цифра составила 1,9 млн кафиров.

Отметим, что стране-агрессору РФ все сложнее скрывать проблемы с пополнением своей армии.

Поэтому российская армия изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. В стране-агрессоре РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".