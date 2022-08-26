Путін намагається уникнути оголошення загальної мобілізації, - ISW

Указ лідера країни-агресора Росії Володимира Путіна про збільшення армії до 2 мільйонів вказує на те, що очільник Кремля намагається уникнути оголошення загальної мобілізації.

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Про це повідомляють в американському Інституті вивчення війни (ISW).

"Оголошення щодо відносно скромної (проте, ймовірно, недосяжної) цілі збільшення кінцевої сили переконливо свідчить про те, що Путін рішуче налаштований уникнути повної мобілізації", - відмічають аналітики.

ISW зазначає, що Кремль навряд чи зможе досягти кінцевої чисельності понад 1 150 000 солдатів, як це передбачено указом. Аналітики підкреслюють, що армія РФ не досягала поставленої мети за кінцевою чисельністю. А у 2022 році до повномасштабного вторгнення в Україну в російській армії налічувалося лише близько 850 тисяч військовослужбовців - значно менше від номінальної кінцевої чисельності в понад мільйон осіб.

"Країна-агресор РФ може використати осінній призов у жовтні 2022-го, зокрема і на тимчасово окупованих територіях України, аби залучити близько 130 тисяч осіб на заміну втратам", - зазначають в ISW.

Там підкреслюють, що збільшення бойової спроможності Росії наврядчи буде дуже великим.

Зазначимо, дідер країни-агресора РФ Володимир Путін 25 серпня збільшив чисельність російської армії на 137 тисяч осіб, до 2,03 млн осіб. Раніше ця цифра становила 1,9 млн окупантів.

Зазначимо, країні-агресору РФ дедалі складніше приховувати проблеми із поповненням своєї армії.

Тому російська армія змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. У країні-агресорі РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації з батальйону".