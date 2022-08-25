Лідер країни-агресора РФ Володимир Путін збільшив чисельність російської армії на 137 тисяч осіб, до 2,03 млн осіб. Раніше ця цифра становила 1,9 млн окупантів.

Ми продовжуємо воювати з окупантом на інформаційному фронті, надаючи виключно перевірену інформацію та аналітику. Війна позбавила нас можливості заробляти, просимо Вашої підтримки. Підтримати delo.ua

Про це йдеться в указі Путіна "Про встановлення чисельності збройних сил Російської Федерації".

Згідно з документом, штатна чисельність армії окупантів становитиме 2 млн 39 тисяч 758 осіб.

Указ набирає чинності з 1 січня 2023 року.

Раніше чисельність армії становила 1 млн. 902 тис. 758 осіб. 1 млн 13 тис. 628 є військовослужбовцями окупантами, інші – цивільний персонал.

Але слід зауважити, що станом на 25 серпня за півроку повномасштабної війни загальні бойові втрати серед особового складу російських окупантів становлять близько 45 850 осіб.

Зазначимо, країні-агресору РФ дедалі складніше приховувати проблеми із поповненням своєї армії.

Тому російська армія змінює тактику поповнення особового складу окупаційного контингенту на території України. У країні-агресорі РФ активно розгортається кампанія під гаслом "від кожного суб'єкта федерації з батальйону".