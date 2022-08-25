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Политика
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Путин увеличил численность российской армии

Путин увеличил численность российской армии

Лидер страны-агрессора РФ Владимир Путин увеличил численность российской армии на 137 тысяч человек, до 2,03 млн человек на 2023 год. Ранее эта цифра составляла 1,9 млн человек.

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Об этом говорится в указе Путина "Об установлении численности вооруженных сил Российской Федерации".

Согласно документу, штатная численность  армии оккупантов составит 2 млн 39 тысяч 758 человек.

Указ вступает в силу с 1 января 2023 года.

Ранее численность армии составляла 1 млн 902 тыс. 758 человек. 1 млн 13 тыс. 628 из них являются военнослужащими оккупантами, остальные – гражданский персонал.

Но следует отметить, что по состоянию на 25 августа за полгода полномасштабной войны общие боевые потери среди личного состава российских оккупантов составляют около 45 850 человек.

Отметим, стране-агрессору  РФ все сложнее скрывать проблемы с пополнением своей армии.

Поэтому российская армия изменяет тактику пополнения личного состава оккупационного контингента на территории Украины. В стране-агрессоре РФ активно разворачивается кампания под лозунгом "от каждого субъекта федерации по батальону".

Автор:
Светлана Манько