Плохая эффективность вооруженных сил России при ее вторжении в Украину дорого обошлась военному руководству России.

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Так, по меньшей мере, 10 российских генералов, убитых на поле боя в Украине. Кумулятивное влияние на последовательность командования, вероятно, способствует тактическим и оперативным трудностям России.

Об этом сообщает разведка Британии.

Также сообщается, скорее всего, плохая эффективность вооруженных сил России привела к увольнению по меньшей мере шести российских командующих с начала боевых действий в феврале 2022 года.

Командующие Восточным и Западным военными округами России, скорее всего, потеряли командование. Генерал-полковник Александр Чайко был уволен с должности командующего Восточным военным округом в мае 2022 года.

Командующий Западным военным округом с 2018 года генерал-полковник Александр Журавлев отсутствовал на Дне ВМФ России в Санкт-Петербурге 31 июля 2022 года, его, скорее всего, заменил генерал-лейтенант Владимир Кочетков.

Генерал Александр Владимирович Дворников впоследствии был устранен после того, как получил общее командование операцией в Украине, и генерал Сергей Суровикин принял командование Южной группировкой войск от генерала Геннадия Валерьевича Жидко.

Напомним, что РФ используют ЗАЭС, чтобы сыграть на опасениях Запада по поводу ядерной катастрофы в Украине.