Конгресс призывает Пентагон ускорить передачу современных беспилотников Украине

Американские конгрессмены призвали министра обороны США Ллойда Остина ускорить рассмотрение Пентагоном запроса властей Украины на поставку современных боевых беспилотников.

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Об этом сообщает Reuters.

Издание ссылается на письмо от членов Конгресса к главе Пентагона Ллойду Остину, в котором говорится, что Украина могла бы лучше противостоять российским угрозам с передовыми беспилотниками, такими как MQ-1C Gray Eagle или MQ-9A Reaper.

Они могут располагаться вдали от линии фронта и обеспечивать постоянное наблюдение, точное отслеживание с большой дальностью и определение целей, что необходимо для борьбы с российскими ракетами.

Reuters напоминает, что ранее администрация президента США Джо Байдена заявляла о намерениях передать Украине четыре большие боевые беспилотники, но затем этот процесс остановился из-за опасений по поводу попадания технически сложного оборудования в руки военных РФ.

Именно поэтому члены Конгресса призывают Пентагон оперативно определиться, передавать ли Украине современные беспилотники.

В письме, подписанном как республиканцами, так и демократами, говорится о недавних победах Украины и добавляется, что "использование более эффективных беспилотных авиационных систем на поле боя позволит Вооруженным силам Украины лучше держать оборону территории, за которую они так упорно воюют".

Отметим, что украинская сторона прекратила публично запрашивать у США системы ПВО Patriot, истребители F-16 и беспилотники Gray Eagle. Но в закрытых кабинетах представители Вашингтона и Киева обсуждают этот вопрос.