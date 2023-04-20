Франция и Польша не пришли к согласию в вопросах совместной закупки боеприпасов для Украины

Франция и Польша не могут прийти к согласию из-за спора о том, кто должен получить общие контракты ЕС на закупку боеприпасов в Украине — только местные фирмы или конкуренты из других стран.

Несмотря на то, что лидеры ЕС одобрили эту схему и даже выделили 2 миллиарда евро на ее финансирование, страны с тех пор столкнулись с разногласиями по поводу того, как потратить 1 миллиард евро, выделенный на общие контракты, пишет POLITICO.

Основной момент спора состоит в том, насколько нужно ограничить деньги для производителей ЕС и включать ли в список компании в США и Великобритании. Франция выдвигает требования оставить деньги в пределах блока, чем раздражает других членов ЕС.

Сообщается, что посол Франции в ЕС обвинил своего польского коллегу в препятствовании окончательному соглашению. Французский чиновник подчеркнул, что Париж просто прагматичен, и отметил, что страны ЕС уже согласились потратить другой 1 миллиард евро на возмещение за пожертвование боеприпасов Украине.

В Польше отреагировали и заявили, что Франция только усложняет текущие переговоры.

Компромисс пытается найти председательствующая в ЕС Швеция. Шведские официальные лица предложили компромиссный документ, который ограничил будущие контракты рамками ЕС и Норвегии, но содержал строчку о том, что директива не должна создавать прецедент.

Однако некоторые дипломаты считали, что новый текст слишком движется во французском направлении, в то время как другие сетовали на то, что он открывает новые вопросы о том, какие компании или субподрядчики должны быть привлечены.

По словам одного из дипломатов, одной из ключевых проблем для чиновников ЕС остаются постоянные опасения, что оборонная промышленность Европы может не справиться с задачей доставки 1 миллиона снарядов в Украину за 12 месяцев.

Напомним, в начале марта страны ЕС договорились по ускоренной поставке и закупке артснарядов, чтобы помочь Украине. План, разработанный главой МИД ЕС Жозепом Борреллем предусматривает, что страны ЕС, которые отправят свои боеприпасы в Киев, получат финансовую компенсацию в 1 млрд евро.