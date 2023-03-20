Польша и еще 9 стран ЕС не подписали соглашение о приобретении боеприпасов для Украины

Десять стран-членов Евросоюза 20 марта не подписали соглашение о совместных поставках боеприпасов для Украины, а также пополнении собственных складов со снарядами. Планируется, что они присоединятся к проекту позже.

Об этом сообщил Европейский оборонный фонд.

Документ не подписали представители Польши, Венгрии, Болгарии, Испании, Словении, Литвы, Латвии, Италии, Дании и Ирландии. В то же время, если 9 стран могут впоследствии присоединиться к проекту, Венгрия категорически отказалась участвовать в поставке Украине боеприпасов.

Министр иностранных дел и торговли Венгрии Петер Сиярто объяснил, что Будапешт отказался от подписания соглашения, потому что "хочет мира".

"Один процент вклада Венгрии – это примерно 10 миллионов евро – будет использован на другие цели, определенные в Европейской рамочной программе мира", — цитирует главу венгерского МИД местное издание Index .

Соглашение о поставках боеприпасов Украине подписали Норвегия и 17 членов ЕС: Австрия, Бельгия, Хорватия, Кипр, Чехия, Эстония, Финляндия, Франция, Германия, Греция, Люксембург, Мальта, Нидерланды, Португалия, Румыния, Словакия, Швеция.

Напомним, в начале марта страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине. План, разработанный главой МИД ЕС Жозепом Борреллем предусматривает, что страны ЕС, которые отправят свои боеприпасы в Киев, получат финансовую компенсацию в 1 млрд евро.

Схожую идею ранее подало правительство Эстонии. Отмечалось, что Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только для производства 25 000 снарядов за тот же промежуток времени.