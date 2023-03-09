В Европе согласовали совместную закупку артснарядов для Украины

Страны ЕС пришли к консенсусу относительно ускоренной поставки и закупки артснарядов, чтобы помочь Украине. В настоящее время началась дискуссия о том, как это реализовать.

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План, разработанный главой МИД ЕС Жозепом Борреллем предусматривает, что страны ЕС, которые отправят свои боеприпасы в Киев, получат финансовую компенсацию в 1 млрд евро. Еще 1 миллиард евро выделен для финансирования совместной закупки новых снарядов, сообщает Reuters.

"Было общее согласие по этой процедуре, но есть вопросы, которые ожидают решения. Все нужно обсудить подробно", - сказал Боррель после встречи министров обороны ЕС в Стокгольме и выразил надежду, что план будет завершен на встрече министров иностранных дел и обороны ЕС 20 марта.

Несмотря на единодушную поддержку, в ЕС еще должны согласовать нюансы по финансированию и заключению соглашений с производителями снарядов.

Украина сжигает снаряды быстрее, чем ее союзники могут их изготовить, и в ЕС не могут с уверенностью сказать, какие мощности их оборонной промышленности. Не последней проблемой является и то, что промышленности понадобится время, для наращивания мощностей по производству.

Перед началом неформальной встречи министров обороны стран-членов ЕС в Стокгольме к совместным закупкам снарядов для Украины присоединилась Австрия.

Правительство Эстонии предложило закупить закупить 1 миллион боеприпасов для Украины, общей стоимостью $4,3 млрд, ведь Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только для производства 25 000 снарядов за тот же промежуток.