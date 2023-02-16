Эстония предложила ЕС инвестиционный проект по оружию для Украины — Bloomberg

Правительства стран-членов Евросоюза получили от Эстонии предложение инвестировать около $4,3 млрд, чтобы вместе закупить 1 миллион боеприпасов для Украины, чтобы ВСУ отразили вторжение России. Таким образом, Таллинн предлагает инвестировать в мир.

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Об этом сообщило агентство Bloomberg со ссылкой на документ, в котором Эстония описала свое предложение.

Эстонская сторона отмечает, что Россия за один день выпускает по Украине таким же количеством боеприпасов, которые Европа может изготовить за месяц. Поэтому, как говорится в документе, Евросоюзу срочно следует увеличить свой оборонно-промышленный потенциал.

"Мы должны приложить чрезвычайные усилия для быстрого принятия решений и реализации инициативы, как можно скорее, уже в 2023 году – этого требует острота ситуации в Украине. Цена любого промедления очень высока. высока, и каждый день растет", – говорится в документе.

Инвестиционный план Эстонии предусматривает, что ЕС увеличит свои мощности в семь раз и в течение следующих шести месяцев будет производить 1 миллион 155-мм снарядов в сроки, необходимые Украине.

Как отмечает агентство, Украина использует в среднем от 60 000 до 210 000 боеприпасов в месяц, но европейская оборонная промышленность имеет мощность только для производства 25 000 снарядов за тот же промежуток времени. Между тем, Россия выпускает около 20-60 тысяч снарядов в день.

Напомним, еще в 2022 году "Укроборонпром" смог наладить производство снарядов калибром 122 и 152-мм, а также мин калибром 120 мм, которые были дефицитными. Государственный концерн не остановился на этом и пошел дальше, начав производить мины калибра 120 мм совместно с одной из стран-членов НАТО. В таком же сотрудничестве "Укроборонпром" наладил серийное производство 82-мм минометных.